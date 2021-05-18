Помощник представителя главы Чечни в ХМАО может быть замешан в разбойном нападении (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Помощник представителя главы Чеченской Республики в ХМАО Али Сайдаев подозревается в разбойном нападении в составе организованной группы. По словам источника в полиции ХМАО, Сайдаев с подельником-полицейским избили уроженца Азербайджана и угнали его машину.

«Сайдаев вместе с полицейским отдыхали в кафе „Твоя Чайхона“. Произошел конфликт, в ходе которого подозреваемые стали вымогать у мужчины миллион рублей и автомобиль — Lexus. Разборка переросла в драку и потерпевшему сломали челюсть. Подозреваемые забрали его машину и скрылись», — добавил инсайдер.

В пресс-службе полиции ХМАО подтвердили участие их сотрудника в нападении на мужчину. «Предварительно установлено, что 17 мая сотрудник полиции со своим знакомым напали на жителя Нижневартовска с целью завладения его деньгами и автомобилем», — уточнили в ведомстве, добавив, что полицейский отстранен от работы. По словам анонимного источника в полиции, уголовное дело возбуждено по части 4, пункту «а», 162 статьи УК РФ (разбой совершенный организованной группой). Если вина будет доказана, подозреваемым грозит от восьми до 15 лет тюрьмы. Силовики на условиях анонимности добавили, что у Сайдаева при себе было удостоверение помощника представителя главы Чеченской Республики в ХМАО Адлана Орзалиева.

Орзалиев в разговоре с URA.RU отрицать случившееся не стал, но от комментариев отказался. В СУ СК России по ХМАО ситуация не комментируют. Номера телефона Сайдаева в распоряжении редакции нет.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске осудили уроженцев Кавказа, напавшим с ножами на сотрудников ОМОН в кафе. Тот конфликт стал поводом для создания в ХМАО представительства Чеченской республики.