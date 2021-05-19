Bloomberg узнало решение США о санкциях по «Северному потоку»

Администрация президента США Джо Байдена фактически не будет вводить санкций в отношении компании — оператора «Северного потока — 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg
Ожидается, что формально санкции будут введены, но их действие сражу же приостановят. «Госдепартамент сообщил, что Nord Stream 2 AG („Северный поток-2“) занимается деятельностью, предполагающей введении санкций в соответствии с законодательством США, но администрация Байдена решила отменить санкции по соображениям нацбезопасности», — передает агентство со ссылкой на анонимные источники.
Об отказе от санкций ранее уже заявляли источники издания Axios. По их словам, такой шаг станет для президента России Владимира Путина геополитической победой и даст ему новые существенные рычаги воздействия в Европе.
«Северный поток — 2» — это строящийся магистральный газопровод из России в Германию. В начале мая власти ФРГ временно приостановили проект. Прекратить строительство газопровода неоднократно призывали Европарламент и США. Однако в Германии признали необходимость газа из России в будущем.
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