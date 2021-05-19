Bloomberg узнало решение США о санкциях по «Северному потоку»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение Екатеринбург, траншея, газопровод, прокладка газопровода, монтаж газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
«Северный поток-2» завершен более, чем на 90% (архивное фото) Фото:

Администрация президента США Джо Байдена фактически не будет вводить санкций в отношении компании — оператора «Северного потока — 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg

Ожидается, что формально санкции будут введены, но их действие сражу же приостановят. «Госдепартамент сообщил, что Nord Stream 2 AG („Северный поток-2“) занимается деятельностью, предполагающей введении санкций в соответствии с законодательством США, но администрация Байдена решила отменить санкции по соображениям нацбезопасности», — передает агентство со ссылкой на анонимные источники.

Об отказе от санкций ранее уже заявляли источники издания Axios. По их словам, такой шаг станет для президента России Владимира Путина геополитической победой и даст ему новые существенные рычаги воздействия в Европе.

«Северный поток — 2» — это строящийся магистральный газопровод из России в Германию. В начале мая власти ФРГ временно приостановили проект. Прекратить строительство газопровода неоднократно призывали Европарламент и США. Однако в Германии признали необходимость газа из России в будущем.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...