19 мая 2021

СМИ: производители продуктов рекордно заработали в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин продукты. Москва, продукты, покупка, пятерочка, магазин, покупка продуктов, продуктовая тележка
Экономисты подсчитали, сколько заработали в пандемию производители и продавцы продуктов питания. Фото:

Прибыль производителей продуктов питания от продаж в течение 2020 года выросла на 20%. Выросли прибыли во всей отрасли: у магазинов, агропрома и так далее. Об этом свидетельствуют результаты исследования Российского экономического университета (РЭУ) им. Плеханова.

Аналитики изучили открытую отчетность крупнейших компаний сельхозперерабатывающей, пищевой промышленности и продовольственного ритейла за прошлый год. «Доходы от реализации в целом по отрасли выросли относительно 2019 года на 11%, прибыль от продаж — на 20%. <…> крупнейшие по динамике выручки производители продовольствия в РФ в 2020 году увеличили продажи к 2019 году на 32% (на 145 млрд руб.— до 596 млрд руб.). Чистая прибыль компаний выборки выросла на 69% — на 11 млрд руб., до 27 млрд руб», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование экономистов.

Доходы ретейлеров от реализации продуктов питания выросли в прошлом году на 41%, некоторые компании увеличили рентабельность продаж более чем в два раза, продолжает газета. С 1 июня правительство РФ «разморозит» цены на сахар и подсолнечное масло, которые в период пандемии серьезно выросли и были подвергнуты государственному регулированию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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