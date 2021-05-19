19 мая 2021

Биологи заявили о разработке средства от новых мутаций COVID-19

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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Вакцина поможет в борьбе с новыми типами вируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Разработчики препаратов от коронавируса в будущем планируют создать вариант препарата, который будет защищать от новых штаммов инфекции. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Общим является то, что все платформы, в том числе аденовирусные (AstraZeneca, Johnson& Johnson, „Спутник V“), а также мРНКовые, будут двигаться по пути создания третьего укола, который был бы уже активен против новых вариантов вируса», — сообщила Баранова РИА «Новости». По словам биолога, возможно, появится антигенный препарат с несколькими мутациями.

Баранова рассказала, что планируется также модифицировать вирус. Это необходимо для удаления ключевых аминокислот, которые обуславливают плохие свойства для человека. «Они изменят коронавирусный белок так, чтобы получить вакцинный укол, который будет вызывать температуру не у 60% людей, а у 10%», — сказала она. Это поможет уменьшить побочные эффекты от вакцины без потери иммуногенности.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что в России в оборот запустят четвертую вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник Лайт» зарегистрировали 6 мая. Путин отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами для борьбы с пандемией, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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