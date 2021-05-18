Путин: в РФ будет запущена в оборот четвертая вакцина от COVID-19

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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Она станет четвертым российским препаратом от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России будет запущена в оборот четвертая вакцина от COVID-19. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавируса, скоро будет запущена в оборот четвертая», — заявил Путин. Он уточнил, что в стране также набирает темпы вакцинация от коронавируса. Глава государства отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партерами в борьбе с пандемией.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации четвертой вакцины «Спутник Лайт». Это произошло 6 мая.

«Спутник Лайт» разработан центром имени Гамалеи. Данный препарат является средством поддержания иммунитета для людей, переболевших коронавирусом. Также ученые считают, что она может подойти для вакцинации детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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