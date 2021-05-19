ФСБ раскрыла новый эпизод по делу курганского экс-полицейского

Силовики нашли новый эпизод по делу экс-начальника отдела полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего начальника каргапольского отдела полиции (Курганская область) Дениса Мурашова подозревают в новом коррупционном преступлении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФСБ России по Курганской области.

«В отношении бывшего начальника МО МВД России „Каргапольский“ Дениса Мурашова, который находится под следствием, возбуждено еще одно уголовное дело (ч. 1 ст. 286 УК РФ) (превышение должностных полномочий — прим. ред.)», — говорится в информации.

Ранее областным СУ СК были возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 160 (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). Силовик был в оперативной разработке сотрудников областного УФСБ.

Мурашов, по версии следствия, с конца 2016 по 2020 гг. совершал махинации с премиями сотрудников. Экс-начальник начислял денежное вознаграждение тем, кому они были не положены, например из-за дисциплинарных взысканий. А затем собирал с них деньги. Таким образом, полицейские, имевшие право на премии не дополучили ее на сумму 2 млн рублей.

Мурашова задержали 26 августа 2020 года. На следующий день Курганский городской суд отправил его в СИЗО. Мурашов подозревается в злоупотреблении полномочиями и махинациях с премиями подчиненных, совершенных в 2016 году. С ноября 2020 года бывший сотрудник полиции находится под домашним арестом.