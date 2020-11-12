В Кургане начальник отдела полиции отправился домой из СИЗО

Денису Мурашову изменили меру пресечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальника отдела МВД России «Каргапольский» Дениса Мурашова отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского областного суда.

«Процесс по мере пресечения Мурашова состоялся 13 ноября. Курганский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест», — рассказали в пресс-службе облсуда. Начальник полиции был арестован 27 августа.

Мурашова подозревают в злоупотреблении полномочиями и махинациях с премиями подчиненных. В августе на суде он завил, что написал рапорт об отставке.

Сотрудники СК и регионального УФСБ 26 августа провели обыски в Каргапольском отделе полиции, а также дома у подозреваемого и его родственников. В отношении Мурашова возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ранее в УМВД России по Курганской области заявляли, что в случае установления вины сотрудника, он будет привлечен к ответственности и уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.