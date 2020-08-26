В Кургане арестовали начальника отдела полиции

Начальник полиции курганского отдела увольняется после задержания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судья Курганского городского суда определил меру пресечения для начальника отдела МВД России «Каргапольский» Дениса Мурашова. Срок ареста составил 2 месяца до 25 октября, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Полицейского подозревают в злоупотреблении полномочиями и махинациях с премиями подчиненных. В суде были зачитаны протоколы допросов коллег обвиняемого, где они рассказывали подробности получения премий.

Следователь СУ СК просил суд заключить подозреваемого под стражу. Адвокат уточнил, что намерений скрываться у Мурашова нет, просил отпустить его под домашний арест или ограничить в каких-либо действиях. В суде также прозвучали характеристики Мурашова. В них говорилось, что он имеет 71 поощрение, награжден медалями. Мурашов в суде заявил, что написал рапорт об отставке из органов внутренних дел. В итоге судья на время расследования дела поместил обвиняемого на 2 месяца в СИЗО.

26 августа сотрудники СК и регионального УФСБ провели обыски в Каргапольском отделе полиции, а также дома у подозреваемого и его родственников. Следственное управление СК России по Курганской области возбудило в отношении Мурашова уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В УМВД России по Курганской области заявили, что в отношении начальника межмуниципального отдела полиции «Каргапольский» Дениса Мурашова проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет привлечен к ответственности и уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.