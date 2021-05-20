Глава ФСИН: дети преступников будут воспитываться в колониях

ФСИН примет участие в разработке законопроекта о домах ребенка в колониях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФСИН примет участие в разработке законопроекта, согласно которому женщины, отбывающие наказания, и их новорожденные дети смогут проживать вместе. Для этих целей во всех женских колониях будут открыты дома ребенка. Об этом заявил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

В ходе заседания координационного совета российских уполномоченных по правам человека в Красноярске омбудсмен РФ Татьяна Москалькова попросила Калашникова оказать содействие в разработке законопроекта об обязательном наличии домов ребенка в женских колониях. «Я бы попросила вас по возможности поддержать нас и поработать с законодателем с тем, чтобы за счет средств федерального бюджета можно было бы в колониях-поселениях организовывать детские учреждения», — заявила она.

Глава ФСИН отметил, что вопрос о обязательных домах ребенка в женских колониях рассмотрят. «Проработаем обязательно», — ответил он.

Ранее в Госдуме РФ добивались запрета адвокатам проносить в колонии средства видеозаписи. Позже стало известно, что ФСИН предложили активнее использовать для работы в тех областях, куда сейчас приглашают трудовых мигрантов, передает MK.RU .