10 мая 2021

ФСИН добивается опасного для заключенных решения

© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Эйсмонт считает, что фиксировать избиения заключенных должны адвокаты Фото:

В Госдуме РФ добиваются запрета адвокатам проносить в колонии средства видеозаписи. Это может ослабить систему фиксации побоев заключенных и дать силовикам больше свободы. Об этом заявила адвокат Мария Эйсмонт.

«Легко представить, каким будет результат, если фиксацией побоев займутся сотрудники учреждения, которые как минимум проявили халатность и позволили избить человека», — цитирует «Коммерсант» Эйсмонт. Она считает, что адвокатам необходимо самим фиксировать побои заключенных, чтобы информацию об избиениях признали достоверной.

Один из авторов поправок, депутат Анатолий Выборный в разговоре с журналистами газеты не согласился с мнением Эйсмонт. Он рассказал, что сотрудники ФСИН фиксируют следы побоев совместно с медицинскими работниками. При этом все следы снимаются на фото и видео, если это необходимо, добавил депутат.

Сообщения о насилии в колониях регулярно появляются в СМИ. Так, в 2019 году в СИЗО «Кресты-2» в Колпино Ленинградской области заключенные сообщали об избиениях. Они также рассказывали, что в изоляторе применялись пытки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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