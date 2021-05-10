ФСИН добивается опасного для заключенных решения

Мария Эйсмонт считает, что фиксировать избиения заключенных должны адвокаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Госдуме РФ добиваются запрета адвокатам проносить в колонии средства видеозаписи. Это может ослабить систему фиксации побоев заключенных и дать силовикам больше свободы. Об этом заявила адвокат Мария Эйсмонт.

«Легко представить, каким будет результат, если фиксацией побоев займутся сотрудники учреждения, которые как минимум проявили халатность и позволили избить человека», — цитирует « Коммерсант » Эйсмонт. Она считает, что адвокатам необходимо самим фиксировать побои заключенных, чтобы информацию об избиениях признали достоверной.

Один из авторов поправок, депутат Анатолий Выборный в разговоре с журналистами газеты не согласился с мнением Эйсмонт. Он рассказал, что сотрудники ФСИН фиксируют следы побоев совместно с медицинскими работниками. При этом все следы снимаются на фото и видео, если это необходимо, добавил депутат.

Сообщения о насилии в колониях регулярно появляются в СМИ. Так, в 2019 году в СИЗО «Кресты-2» в Колпино Ленинградской области заключенные сообщали об избиениях. Они также рассказывали, что в изоляторе применялись пытки.