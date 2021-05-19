Туристам запретят посещать леса из-за пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 24 мая прогулки в лесах Свердловской области станут незаконными. Как сообщил на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, в течение текущей недели областные власти примут соответствующее постановление.

Трансляция пресс-конференции прошла на странице ТАСС-Урал в Facebook. По словам Алексея Кузнецова, в настоящее время документ проходит согласование. «На сегодняшний день постановление проходит согласование. Думаю, в течение недели мы его примем. И тогда все посещения леса, кроме направленных на тушение пожаров, будут считаться незаконными и будут подвергаться административным наказаниям», — прокомментировал министр. Причиной таких суровых мер стали лесные пожары: с 14 апреля в регионе произошло 436 возгораний на площади более чем 21 тыс. гектаров. Для сравнения, в мае 2020 года в области был зафиксирован 141 пожар на площади 1,5 тыс. гектаров.

Основными причинами стихийных бедствий является неосторожное обращение граждан с огнем, что усугубляют аномально жаркая погода, шквалистый ветер и отсутствие осадков. В свердловских лесах под страхом административного, а в особых случаях — и уголовного наказания запрещено разводить костры. На текущий момент возбуждено более 120 административных дел, наложено 85 штрафов.

По состоянию на 20 мая в Свердловской области полыхает 17 лесных пожаров на площади более 1,4 гектар, причем один из них — в черте Екатеринбурга, в Южном лесопарке. Проверку по этому факту организовала Свердловская прокуратура. По словам Алексея Кузнецова, очаг локализован и будет потушен к вечеру 20 мая. Населенным пунктам огонь не угрожает. В тушении пожаров задействовано 192 человека и 15 единиц техники, в том числе, авиационной.