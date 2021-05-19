19 мая 2021
18 мая 2021

На курганской границе задержали десятки лошадей

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лошади
65 лошадей не выпустили из России в Казахстан Фото:

Десятки лошадей не выпустили из Курганской области в Казахстан. Животных задержали на границе, недалеко от контрольно-пропускного пункта «Петухово». Об этом URA.RU сообщает управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Должностным лицом управления совместно с сотрудниками погрануправления ФСБ РФ была предотвращена попытка незаконного вывоза животных из Российской Федерации в Республику Казахстан. Две машины с 65 лошадьми следовали из Республики Алтай в город Тараз Жамбылской области Республики Казахстан», — говорится в информации.

При досмотре выяснилось, что животных перевозили без ветеринарных сопроводительных документов. Перевозчиков привлекут к административной ответственности (по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки»). Лошадей поставили на карантин до выяснения обстоятельств.

URA.RU ранее писало, что партия пчелопакетов из Казахстана задержана на пункте пропуска через госграницу «Петухово» в Курганской области. Груз перевозили с нарушениями. Задержанные пчелопакеты вернули в Казахстан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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