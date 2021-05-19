На курганской границе задержали десятки лошадей

65 лошадей не выпустили из России в Казахстан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Десятки лошадей не выпустили из Курганской области в Казахстан. Животных задержали на границе, недалеко от контрольно-пропускного пункта «Петухово». Об этом URA.RU сообщает управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Должностным лицом управления совместно с сотрудниками погрануправления ФСБ РФ была предотвращена попытка незаконного вывоза животных из Российской Федерации в Республику Казахстан. Две машины с 65 лошадьми следовали из Республики Алтай в город Тараз Жамбылской области Республики Казахстан», — говорится в информации.

При досмотре выяснилось, что животных перевозили без ветеринарных сопроводительных документов. Перевозчиков привлекут к административной ответственности (по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки»). Лошадей поставили на карантин до выяснения обстоятельств.

URA.RU ранее писало, что партия пчелопакетов из Казахстана задержана на пункте пропуска через госграницу «Петухово» в Курганской области. Груз перевозили с нарушениями. Задержанные пчелопакеты вернули в Казахстан.