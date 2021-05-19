Ветераны просят СК и ФСБ проверить свердловского депутата Госдумы

Дмитрий Ионин не верит в развитие уголовного дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общественное движение «Ветераны России» обратилось в ФСБ, Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Администрацию президента с просьбой проверить уголовное дело о стрельбе из автомата в Камышлове депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина. По мнению представителей организации, данная ситуация негативно влияет на репутацию партии «Справедливая России» и ГД в целом.

«„Ветераны России“ обратились в адрес директора ФСБ, председателя Следственного комитета РФ и Генпрокурора РФ с просьбой в пределах своих компетенций провести тщательную проверку произошедших событий с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Иониным в начале мая 2019 года в Камышлове Свердловской области по фактам стрельбы из огнестрельного оружия. В случае выявления нарушений дать соответствующую правовую оценку случившегося», — сообщают представители движения.

Ситуация со стрельбой из автомата вызвала большой общественный резонанс в мае 2019 года. Тогда жители одного из дворов Камышлова пожаловались на выстрелы, которые, по разным версиям, произвел Дмитрий Ионин. Сам парламентарий заявил, что в его руках не было огнестрельного оружия, а всего лишь имитация, подаренная детям на «Зарницу».

По мнению исполнительного директора движения Вадима Мироненко, которое он высказал во время общения с URA.RU, сам факт наличия такого уголовного дела не дает права депутату заседать в Государственной думе. «Сам факт того, что Дмитрий Ионин решил проверить оружие в жилом дворе, пугая жителей Камышлова, характеризует его как человека, который не заслужил представлять интересы свердловчан в Госдуме», — говорит Вадим Мироненко.

Сам Ионин в разговоре с URA.RU отметил, что сильного развития история с уголовным делом не получит. «В составе статьи „Хулиганство“ самое главное — умысел на совершение преступление. Несмотря на депутатскую неприкосновенность, я пришел на допрос. Умысла на совершение противоправных действий у меня не было. Вся эта история длится так долго, потому что нет состава преступления», — заявил депутат.

Ранее URA.RU рассказывало, что 21 мая в Екатеринбурге ожидают приезда лидера партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова. Ожидается, что на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет обсуждаться вопрос о выдвижении главой регионального партсписка именно Дмитрия Ионина. Однако месяц назад обсуждалось, что депутат Госдумы РФ может поменять партию, а лидер «За правду» Захар Прилепин уже недовольно высказался в адрес парламентария.