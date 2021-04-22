Свердловские инсайды: «скелет» для замгубернатора

А чем вы займетесь в длинные выходные? Коллаж URA.RU

Свердловский политбомонд готовится к неприятностям. Они подкарауливают как политадминистраторов, так и чиновников рангом пониже. Москва недовольна нерасторопностью свердловских депутатов, которых наказать не получится, а поиск виновных может закончиться неожиданно. Непросто и с выборами, спасать которые придется соратнице мэра Екатеринбурга. Вздохнуть спокойно может лишь «Единая Россия». А еще известно, что интриги создают пришедший в мэрию гендиректор УГМК Андрей Козицын и ходоки в полпредство.

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Куйвашев устроил проверку идеологам выборов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев запретил чиновникам из своего окружения вмешиваться в подготовку к праймериз «Единой России», рассказывает источник, знакомый с ситуацией. Он трактует это как желание главы региона посмотреть, как справляется команда политтехнологов под руководством его консильери Рината Хазеева.

В полпредство повадились ходить интриганы

Многие наблюдатели пытаются объяснить очередную паузу в действиях и оценках, которую взяло полпредство относительно событий, происходящих в Свердловской области. Хорошо погруженные в предмет инсайдеры полагают, что руководство полпредства пока определяется, как себя вести в сложившейся ситуации, тем более «ходоков» в здание на Добролюбова, желающих поссорить область и полпредство, хоть отбавляй.

Высокинский оказался без работы

Сплетники в правительстве региона шепчутся, что первый заместитель губернатора Александр Высокинский, несмотря на громкое название должности, оказался недостаточно загружен работой. «Функционал ему выделили с прицелом, что он будет заниматься своей выборной кампанией, а если он планирует остаться в правительстве, ему явно нужно добавить работы», — говорят сплетники. Они отмечают, что тесных связей с крупными ФПГ, которые были у бывшего заместителя (сейчас мэра Екатеринбурга) Алексея Орлова, у Высокинского не сложилось.

Крекову нашли «скелет в шкафу»

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В условиях, когда многие рассуждают о переформатировании власти в Свердловской области, начинают появляться старые «скелеты в шкафу». В частности, говорят, есть одно неприятное уголовное расследование, в котором был замешан заместитель губернатора Павел Креков. Инсайдер, которые об этом говорят, допускают, что компроматом кто-то захочет воспользоваться для аппаратной борьбы с чиновником.

«Единая Россия» обиделась на резиденцию

В этой нервной обстановке, как говорят наблюдатели, чрезвычайно обострились отношения между местной «Единой Россией» и департаментом внутренней политики губернатора. По данным на третью декаду апреля число зарегистрировавшихся избирателей на праймериз «ЕР» составляет менее 1% от общего их числа по всей Свердловской области. А это пока что на порядок меньше, чем пять лет назад.

Обнаружен главный страх свердловской «ЕР»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предвыборная социология партии власти в Свердловской области в целом вполне устраивает резиденцию губернатора и политических администраторов в ней, обсуждают сплетники. «Вполне возможно, что кампании с продвижением бренда „Единой России“ и ее кандидатов как таковой и не будет», — знает инсайдер. По его словам, самое главное — избежать крупных скандалов и тогда рейтинг партии останется «на плаву» до осени.

Депутат-эсер готов поменять партию

Говорят, что свердловский депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Дмитрий Ионин может поменять партийную принадлежность. По некоторым данным он ведет переговоры о выдвижении с партией «Родина» — тогда парламентарию не придется собирать голоса в свою поддержку. Сплетники говорят, что происходящее связано с политической игрой, которую затеяли Ринат Хазеев и Дмитрий Гусев — друзья и соратники по «Бакстер-групп». Первый заинтересован в переизбрании по Березовскому одномандатному округу, на который возлагает надежды Ионин, единоросса Сергея Чепикова. Второй курирует кампанию эсеров и сам не прочь получить мандат депутата Госдумы.

Ситуация усугубляется тем, что «Справедливая Россия» объединилась с двумя другими партиями — «За правду» и «Патриоты России», чьи представители также рассчитывают на депутатские кресла. Лидер «За правду» Захар Прилепин уже позволил себе уничижительные высказывания в адрес Ионина.

Свердловские профсоюзники недовольны Ветлужских

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У депутата Госдумы от «Единой России», главы Свердловской федерации профсоюзов Андрея Ветлужских возникли проблемы с переизбранием, обсуждают осведомленные собеседники. Виной тому не только сложные переговоры о поддержке с командой свердловского губернатора Евгения Куйвашева и региональным руководством «ЕР», но и недовольство своим лидером профсоюзов на местах. Все дело в том, что Ветлужских голосовал за закон об увеличении пенсионного возраста, и свердловские профсоюзники постоянно ему об этом напоминают, когда он просит их обеспечить поддержку кампании.

Федералы недовольны свердловским заксобранием

Говорят, одним из поводов для недоразумений между федералами и свердловскими властями может стать медлительность, с которой в устав области вносятся поправки. Речь идет большой работе по редактированию главного регионального документа в соответствии с итогами голосования по Конституции. «Прошло больше полугода, а результатов нет. Депутатов в провале этой задачи обвинить сложно, а потому первой жертвой может пасть директор института регионального законодательства Николай Воронин», — рассказывает инсайдер.

Силовики наносят удар по кошельку Тунгусова

Слухмейкеры уверены, что недавние активные действия силовиков в отношении некоторых крупных дорожно-строительных фирм связаны с желанием исключить возвращение Владимира Тунгусова в большую политику. Именно с серым кардиналом свердловской политики (которого, говорят, не стоит считать бывшим) связывают получение этими фирмами крупных контрактов. Соответствующее поручение как самому «пробивному» своему заместителю дало непосредственно руководство области. Есть информация, что Тунгусов действительно строит планы поучаствовать в крупной игре после выборов в законодательное собрание.

Свердловскому депутату на выборах поможет ректор УрФУ

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров может выдвинуться на праймериз «Единой России», чтобы впоследствии войти в список «ЕР» по Кировской территориальной группе на выборах в заксобрание. По словам источника, таким образом власти хотят усилить позиции партии в округе, в котором свою кампанию ведет действующий депутат-одномандатник Михаил Клименко.

Праймериз в Екатеринбурге спасет соратница мэра

Вице-мэр Марина Фадеева, которая координирует работу аппарата администрации Екатеринбурга, может получить широкие полномочия в городском штабе по выборам. «Поскольку работа мэрии по мобилизации избирателей [на праймериз „Единой России“] пока до конца не отлажена, к ней могут подключить Фадееву. Потому что в случае провала достанется всем — даже тем, кто не был вовлечен в организацию процесса», — объясняет логику инсайдер.

Чиновники Екатеринбурга припоминают вице-мэру старые обиды

Чиновники низшего звена за спиной нового вице-мэра Екатеринбурга Дмитрия Ноженко припоминают ему старые обиды. «Когда Дмитрий Юрьевич работал в мэрии у Контеева (в начале нулевых) он был приличным исполнителем. Таким же остался, уйдя в областной минторг. А когда он стал министром [экономики], а затем главой Ленинского района [Екатеринбурга] появилось высокомерие. В Ленинском был даже случай, что из-за конфликта с ним женщина не доработала два месяца до пенсии», — вспоминает клерк. При этом другие источники агентства, знакомые с Ноженко более тесно, высказываются о нем в другом ключе, не припоминая каких-либо проявлений непорядочности с его стороны.

Глава района Екатеринбурга попался на извозе проституток

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава одного из районов Екатеринбурга некоторое время назад якобы был пойман на связях с девушками с пониженной социальной ответственностью. Рассказывают, что основные претензии к чиновнику были из-за того, что он возил их в своем служебном авто. Дошла ли эта история до руководства города, неизвестно.

Мэр Екатеринбурга удивил политтусовку на встрече с послами

Говорят, глава Екатеринбурга Алексей Орлов нарушил негласные дипломатические правила на встрече руководства региона с иностранными послами. Участники мероприятия рассказывают, что в разгар фуршета мэр, будучи в хорошем расположении духа, достаточно тепло приветствовал представителя Черногории (член НАТО). «Как правило, высшие чины сторонятся таких контактов, дабы не волновать начальников. Поэтому Алексей Валерьевич удивил. Но возможно, он просто не знал о таких тонкостях», — предположил инсайдер.

Глава Екатеринбурга зачистит ключевую городскую комиссию

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов серьезно обновит состав комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), на которой решается судьба муниципальных участков, ждут сплетники. В комиссию входят городские чиновники, депутаты и девелоперы. Ожидается, что изменения коснутся в первую очередь состава делегатов от гордумы — из списка исключат тех, кого якобы не хочет там видеть резиденция губернатора.

Кадровики мэрии Екатеринбурга отменили решение Орлова

Кадровый департамент мэрии Екатеринбурга изменил решение градоначальника Алексея Орлова об укороченном рабочем дне 21 апреля, когда в самом центре мегаполиса проходили репетиция Парада Победы и несанкционированные митинги. Рассказывают, что за день до событий Орлов распорядился отпустить работников в 17:00 — чтобы они успели разъехаться по домам, пока центр не перекрыли. Однако утром 21-го кадровики разослали уведомления, что все работают, как обычно — до 18:00. С чем связана такая несостыковка, неизвестно.

Глава УГМК создал интригу визитом в мэрию Екатеринбурга

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор УГМК Андрей Козицын на днях посетил мэрию, где лично участвовал в совещании с участием главы города Алексея Орлова и его заместителей. Поскольку такое случается нечасто, в кулуарах горадминистрации тут же предположили: что-то случилось. По распространенной версии, градоначальник мог просить у Козицына помощи в наполнении бюджета на выборы. Однако один из участников встречи говорит: «Такое не обсуждают при всех. На самом деле речь шла о социальных и инфраструктурных проектах».

Протест в Екатеринбурге успешно монетизировали

Отказ Евгения Ройзмана выдвигаться в Государственную Думу, говорят, не помешал Аксане Пановой достичь главной цели. Будучи политическим консильери бывшего мэра Екатеринбурга она добилась главного — получила гарантии, что либеральные фонды откроют финансирование на проведение протестных акций. Успех был гарантирован тем, что столица уральского федерального округа попала в тройку городов с самыми многочисленными уличными протестами.

Тощева в Магадане не повысят

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области Олег Тощев, который готовится к переводу в Магаданскую область, по словам инсайдеров, вряд ли может рассчитывать на карьерный рост на новом месте службы. «О том, что он возглавит управление в Магадане, речи не идет. Скорее, это возможность спокойно переждать время до выхода на пенсию», — говорят злые языки.

Челябинский митрополит хочет занять место Кульберга

Бывший глава Тагильской епархии Алексий, назначенный митрополитом в Челябинск, мечтает в скором времени занять место главы Екатеринбургской митрополии, которую сейчас возглавляет владыка Евгений (Кульберг). Такие слухи циркулируют среди екатеринбургского духовенства. Рассказывают, что, получив назначение в Челябинск и заехав по пути в Екатеринбургскую епархию, Алексей пошутил: «Может, мне вещи-то здесь оставить?» Все вспоминают, что и Кульберг не планировал долго задерживаться в Екатеринбурге, рассчитывая на продолжение карьеры в Москве. Теперь, когда его главная миссия (зачистка Среднеуральского монастыря) выполнена, ничто не должно помешать планам митрополитов.

Чиновники смеются над Левиным

Говорят, во всех домах власти со смехом обсуждают экстравагантную инициативу Общественной палаты Свердловской области. Речь идет о присуждении предприятиям или даже просто жителям звания «Объект культурного наследия». «Наверное, [председатель ОП Александр] Левин решил посоревноваться с «Шигирским идолом», — так звучит главный комментарий к этой идее.

Федеральные гиганты охотятся за банком семьи Чернецкого

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральные финансовые структуры проявляют интерес к Екатеринбургскому муниципальному банку, доля в котором принадлежит семье экс-мэра Аркадия Чернецкого. Не называя конкретных интересантов, собеседник в региональном минфине допускает, что сделка по продаже актива может состояться до конца года. Какова позиция руководства города по этому вопросу, пока не известно.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.