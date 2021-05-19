19 мая 2021

Нового свердловского прокурора ждут в регионе в течение недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Бориса Крылова ждут в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Согласованный на должности прокурора Свердловской области Борис Крылов может прибыть в Екатеринбург в течение недели. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько источников среди силовиков и в правительстве региона.

«По практике, от согласования до указа президента о назначении прокурора проходит около недели», — уточнил собеседник агентства, близкий к силовым структурам. Еще один высокопоставленный инсайдер рассказал, что в кулуарах правительства также обсуждают приезд Бориса Крылова.

Ранее URA.RU сообщало, что сенаторы Совета Федерации согласовали прокурора Новосибирской области Бориса Крылова на аналогичную должность в Свердловской области. Сенатор Аркадий Чернецкий пожелал кандидату мудрости, предупредив о сложной политической обстановке в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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