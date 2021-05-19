Нового свердловского прокурора ждут в регионе в течение недели

Бориса Крылова ждут в Екатеринбурге Фото: прокуратура Новосибирской области

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Согласованный на должности прокурора Свердловской области Борис Крылов может прибыть в Екатеринбург в течение недели. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько источников среди силовиков и в правительстве региона.

«По практике, от согласования до указа президента о назначении прокурора проходит около недели», — уточнил собеседник агентства, близкий к силовым структурам. Еще один высокопоставленный инсайдер рассказал, что в кулуарах правительства также обсуждают приезд Бориса Крылова.

Ранее URA.RU сообщало, что сенаторы Совета Федерации согласовали прокурора Новосибирской области Бориса Крылова на аналогичную должность в Свердловской области. Сенатор Аркадий Чернецкий пожелал кандидату мудрости, предупредив о сложной политической обстановке в регионе.