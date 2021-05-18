18 мая 2021

Свердловского прокурора согласовали в Совете Федерации

© Служба новостей «URA.RU»
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Бориса Крылова ждут в Екатерибурге Фото:

Совет Федерации согласовал кандидатуру Бориса Крылова на должность прокурора Свердловской области. Решение принято в ходе заседания верхней палаты парламента. Трансляция велась на ее сайте.

Претендентов на должность прокуроров регионов представил сенатор Андрей Клишас. «По всем представленным кандидатам комитеты приняли положительные решения», — отметил он. Ожидается, что в ближайшее время после согласования кандидатуры будет опубликован указ президента о назначении кандидатов на должности.

Ранее URA.RU сообщало, что Крылов будет согласован в должности 19 мая. Сейчас он занимает пост первого зампрокурора Новосибирской области. До 2019 года Крылов работал в прокуратуре Республики Хакасия. Сенатор Аркадий Чернецкий пожелал кандидату мудрости, предупредив о сложной политической обстановке в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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