Вице-премьера РФ после слов Путина отправили на Дальний Восток

Чернышенко съездит на Дальний Восток Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель правительства Михаил Мишустин отправил вице-премьера Дмитрия Чернышенко на Дальний Восток. Это произошло после совещания у президента Владимира Путина, сообщается на сайте правительства.

«Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины Гейзеров и Камчатского края», — сказал Мишустин. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Чернышенко встретится с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края, чтобы обсудить развитие туристического потенциала. Премьер-министр отметил, что туристы должны беспрепятственно посещать Долину Гейзеров. Мишустин поручил организовать это с учетом его статуса особо охраняемой природной территории. В будущем необходимо создать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике и применить этот опыт на других подобных территориях, сообщил он.

Ранее Путина задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который высказался о туристах в Долине Гейзеров на Камчатке. Чернышенко отвечает в кабмине за туризм. Он сказал, что на Камчатку «нельзя пустить в 10 раз больше народу — они просто там вытопчут все», сообщает телеканал 360.