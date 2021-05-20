Вице-премьера РФ после слов Путина отправили на Дальний Восток

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Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства. Екатеринбург, чернышенко дмитрий
Чернышенко съездит на Дальний Восток Фото:

Председатель правительства Михаил Мишустин отправил вице-премьера Дмитрия Чернышенко на Дальний Восток. Это произошло после совещания у президента Владимира Путина, сообщается на сайте правительства.

«Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины Гейзеров и Камчатского края», — сказал Мишустин. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Чернышенко встретится с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края, чтобы обсудить развитие туристического потенциала. Премьер-министр отметил, что туристы должны беспрепятственно посещать Долину Гейзеров. Мишустин поручил организовать это с учетом его статуса особо охраняемой природной территории. В будущем необходимо создать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике и применить этот опыт на других подобных территориях, сообщил он.

Ранее Путина задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который высказался о туристах в Долине Гейзеров на Камчатке. Чернышенко отвечает в кабмине за туризм. Он сказал, что на Камчатку «нельзя пустить в 10 раз больше народу — они просто там вытопчут все», сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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