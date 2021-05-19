Президента задели слова о туристах, которых нельзя пускать на Камчатку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президента РФ Владимира Путина задели слова вице-премьера Дмитрий Чернышенко о туристах в Долине Гейзеров на Камчатке. Член правительства заявил, что если туда пускать больше людей, то они «все вытопчут».

В ходе совещания с главой государства Чернышенко, отвечающий в кабмине за туризм, заявил, что на Камчатку «нельзя пустить в 10 раз больше народу — они просто там вытопчут все». «Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но как-то меня это задело все-таки. Они там „вытопчут все“, так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим», — сказал президент на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Ранее на этом же совещании Путин предложил расширить программу туристического кэшбека на отдых детей. Президент поручил возвращать часть средств тем, кто купил путевки до запуска программы. Программа кэшбек за внутренние туры действует с 2020 года и продлена на 2021 год. В апрельском послании Федеральному собранию Путин анонсировал кэшбек для детей за путевки в летние лагеря.