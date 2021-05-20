Увидеть красоты Камчатки мечтают туристы всего мира (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Долина гейзеров на Камчатке не сможет принять большое количество туристов из-за своих компактных размеров. Комфортно находиться в ущелье могут только две группы. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал начальник отдела познавательного туризма Кроноцкого заповедника Ринат Файзулин.

Внимание россиян к Долине гейзеров оказалось приковано после диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и вице-премьером Дмитрием Чернышенко на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. Говоря о туристах на Камчатке, Чернышенко отметил, что в Долину гейзеров «нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все». Формулировка задела президента. «Надо относиться (к туристам — прим. URA.RU) не как к чужим, а как к своим», — отреагировал Путин. Вскоре Чернышенко был отправлен на Дальний Восток разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров.

«Долина гейзеров — это очень компактное ущелье протяженностью один километр, и при всем желании большое количество народу оно не сможет принять, это объективно ограничивающий фактор, — объяснил Ринат Файзулин. — Рельеф долины такой, что там с комфортом для себя могут находиться только две группы. Например, возле главного объекта долины — гейзера Большого, который извергается каждый час — места не так уж и много, и большое количество туристов мы там не разместим».

При этом Файзулин отметил, что на данный момент ущелье могут посетить все, кто имеет желание. Ежедневно в дни сезона Долина гейзеров принимает 160-170 человек. Стоимость полета на вертолете устанавливают туроператоры, она составляет примерно 30 тысяч рублей. Стоимость пешей экскурсии по Долине гейзеров для россиянина, который не является жителем Камчатского края, составляет 5540 рублей (для жителей региона действует скидка). В эту сумму входит пользование инфраструктурой и сопровождение вооруженного инспектора, который охраняет туристов от диких животных, например, медведей.

«Чиновники, а особенно представители турбизнеса часто ведут себя как собака на сене, — заявил URA.RU депутат Госдумы от Камчатского края Константин Слыщенко. — Условно: я чиновник, я руководитель компании, имею возможность пущать или не пущать. Нужно сделать так, чтобы и не нанести урон природе, и обустроить инфраструктуру так, чтобы людям было комфортно и приятно».