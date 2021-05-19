Бизнес-центр в Екатеринбурге банкротят за долги по налогам

Центр международной торговли пытаются обанкротить в третий раз Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Федеральная налоговая служба подала заявление с требованием признать банкротом Центр международной торговли в Екатеринбурге. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области был подан 19 мая. Сумма взыскиваемой с компании налоговой задолженности — 17,5 млн рублей. На данный момент заявление еще не принято к производству, а значит не назначено судебное заседание.

К Центру международной торговли в мае уже был подан иск с требованием банкротства. Заявление от свердловской торговой компании «Инстройснаб» было подано 13 мая. Бизнес-центр уже пытались признать банкротом в ноябре 2020 года. Заявление о банкротстве подала сама компания в связи с долгами в 92,8 млн рублей. В итоге свердловский арбитраж в начале 2021 года отказал собственникам в банкротстве учреждения.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов в беседе с URA.RU уточнил, что налоговая инспекция регулярно подает в суд заявления о банкротстве должников по налогам. «Если дело будет возбуждено, то у налоговой инспекции будет возможность добиться назначения своей кандидатуры арбитражного управляющего, что даст дополнительные возможности налоговой инспекции как кредитору по взысканию долгов», — уточнил он.

Центр международной торговли — деловой комплекс в центре Екатеринбурга, который включает в себя конгресс-центр и бизнес-отель «Panorama». Собственником имущества является ООО «Гранит XXI век», которое находится в банкротстве. У «Гранит XXI век», в свою очередь, три владельца — Владимир Титов (34%), Анатолий Сысоев (33%) и «Эссет менеджмент» депутата заксобрания Свердловской области Александра Серебренникова (33%).

По данным финансовой отчетности, ЦМТЕ являлся убыточным предприятием с 2015 года. По итогам 2020 года чистый убыток компании составил 4,2 млн рублей. В коронавирусный год у бизнес-центра также значительно упала выручка (с 250,6 до 137,7 млн рублей).