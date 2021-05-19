Скандальное отделение челябинской больницы возглавил африканец

Заведующим хирургическим отделением Верхнеуральской районной больницы Челябинской области, где ранее массово уволились хирурги, стал врач из Судана Хабиб Хатим. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, у медика из Африки есть лицензия для работы в России.
«Он работал с 2017 года в России, у нас приступил 17 мая. Врач опытный, ясно изъясняется по-русски, бывал в регионах с похожим на уральский климат и заявляет, что вполне готов к снегу и морозам. В комментариях в соцсетях жители уверены, что главное — профессионализм и отношение к пациентам», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Верхнеуральского района.
Коллективу больницы нового завхирургией представила главврач Наталья Кузякина. Хабиб Хатим связался с ней, когда узнал, что требуется завотделением, и медика пригласили на работу в Верхнеуральск. В интервью местной телекомпании Хатим заявил, что очень скучает по семье, которая пока осталась в Краснодаре.
«Если человек принят на работу, то, значит, отдел кадров все проверил и медик соответствует квалификационным требованиям, — сообщил URA.RU замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин. — Само отделение сейчас полностью укомплектовано».
В феврале после конфликта с главврачом из больницы уволились все три хирурга. Сотрудники жаловались на грубость руководителя, и ее даже отстранили от работы — но после проверки минздрава восстановили в должности. Некоторое время помощь жителям оказывали приезжающие из Челябинска и Магнитогорска специалисты. Уволившиеся же врачи переехали в Катав-Ивановский район, где сейчас и работают в местной больнице.
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