19 мая 2021

Скандальное отделение челябинской больницы возглавил африканец

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хабиб Хатим (справа) приехал в Верхнеуральск из Краснодара Фото:

Заведующим хирургическим отделением Верхнеуральской районной больницы Челябинской области, где ранее массово уволились хирурги, стал врач из Судана Хабиб Хатим. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, у медика из Африки есть лицензия для работы в России.

«Он работал с 2017 года в России, у нас приступил 17 мая. Врач опытный, ясно изъясняется по-русски, бывал в регионах с похожим на уральский климат и заявляет, что вполне готов к снегу и морозам. В комментариях в соцсетях жители уверены, что главное — профессионализм и отношение к пациентам», — заявили URA.RU в пресс-службе администрации Верхнеуральского района.

Коллективу больницы нового завхирургией представила главврач Наталья Кузякина. Хабиб Хатим связался с ней, когда узнал, что требуется завотделением, и медика пригласили на работу в Верхнеуральск. В интервью местной телекомпании Хатим заявил, что очень скучает по семье, которая пока осталась в Краснодаре.

«Если человек принят на работу, то, значит, отдел кадров все проверил и медик соответствует квалификационным требованиям, — сообщил URA.RU замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин. — Само отделение сейчас полностью укомплектовано».

В феврале после конфликта с главврачом из больницы уволились все три хирурга. Сотрудники жаловались на грубость руководителя, и ее даже отстранили от работы — но после проверки минздрава восстановили в должности. Некоторое время помощь жителям оказывали приезжающие из Челябинска и Магнитогорска специалисты. Уволившиеся же врачи переехали в Катав-Ивановский район, где сейчас и работают в местной больнице.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...