Из челябинской районной больницы увольняются все хирурги

Хирурги в Верхнеуральске увольняются из-за конфликта с главврачом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Верхнеуральской районной больницы увольняются три хирурга. Это связано с их конфликтом с главврачом Натальей Кузякиной. Если заявления будут подписаны, в больнице не останется ни одного хирурга. Как сообщила URA.RU первый вице-губернатора Челябинской области Ирина Гехт, в Верхнеуральск 4 февраля отправится, чтобы разбираться в конфликте, замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин.

«У хирургов сложились конфликтные отношения с Кузякиной, — рассказал URA.RU источник в районе. — Они недовольны составлением графика, начислением выплат. У главврача непростые отношения со всем коллективом. Ее упрекают в грубости, но заявления пока написали только хирурги». В приемной Кузякиной на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

«4 февраля в Верхнеуральск выезжает замминистра Евгений Ванин. Он встретится со всеми сторонами, чтобы разобраться в сложившейся ситуации», — сообщила URA.RU Гехт. В пресс-службе миндздрава региона отметили, что в лечебном учреждении сейчас проходят проверки.

«В Верхнеуральской районной больнице на данный момент проходит ряд проверок министерства здравоохранения, назначенных ранее и связанных с работой медицинского учреждения в целом, — пояснили URA.RU в пресс-службе. — По окончанию проверок будут сделаны выводы. Кадровый вопрос находится на особом контроле у минздрава региона».

Верхнеуральская районная больница находится в введении областного минздрава. В разгар пандемии коронавируса здесь размещался ковидный госпиталь. Сейчас больница вернулась к плановому режиму работы.