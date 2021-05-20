Екатеринбург накрыл смог из-за тюменских пожаров

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Смог. Екатеринбург, бц высоцкий, смог, дымка, город екатеринбург, туман
Горожане почувствовали резкий запах гари Фото:

Жители Екатеринбурга начали жаловаться в социальных сетях на запах гари и смог. По словам горожан, ночью в квартире невозможно было дышать. Об этом URA.RU стало известно из социальных сетей. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко пояснила URA.RU, что это связано с лесными пожарами в Свердловской, а также Тюменской областях.

«Воздушные массы распространяются не только у поверхности земли, но и на некоторой высоте имеют определенную толщину. Из-за разности ветра на определенных высотах дымный воздух постепенно мигрировал с территории Тюменской области», — рассказала URA.RU Галина Шепоренко. Получить комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что 16 мая в Тюменской области был потушен самый крупный лесной пожар площадью 44 тысячи гектара. В связи с лесными пожарами губернатор Тюменской области Александр Моор дал распоряжение о полном перекрытии въездов в тюменские леса. Поводом для ограничения стала критическая обстановка с лесными и пожарами и бессознательность некоторых граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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