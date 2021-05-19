19 мая 2021

Мэрия Челябинска просит бизнес приостановить продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний звонок. Выпускники школ. Челябинск, спиртное, алкоголь, выпускник
На «Последний звонок» могут ограничить продажу алкоголя Фото:

Власти Челябинска ведут переговоры с представителями бизнеса с просьбой ограничить продажу алкоголя, в том числе пива, на 21 мая, в день «Последнего звонка». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе алкосети «Красное&Белое» URA.RU заявили, что для запрета продажи алкоголя ждут официальный документ.

«Мы ведем переговоры с представителями бизнеса об ограничении продажи алкоголя 21 мая. Многие идут навстречу», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Конечно, школьникам и так не могут продать алкоголь, так как им нет 18 лет, — пояснил URA.RU источник в мэрии. — Но будущие выпускники договариваются с взрослыми, чтобы те купили им спиртное».

«Мы не будем торговать алкоголем, если будет подписано соответствующее постановление мэрии Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе сети «Красное&Белое», одного из крупнейших ретейлеров России. В администрации Челябинска затруднились сказать, будет ли официальный документ.

Год назад «Последний звонок» из-за пандемии COVID-19 в области проводился в режиме «онлайн», через интернет и будущих выпускников в школах не собирали. Сейчас, когда уровень заболевания снижается, праздники пройдут в очном режиме, с торжественными линейками.

Ранее запрет на продажу алкоголя вводили в день празднования Дня победы 9 мая. Этот запрет действовал в центре города, где проходили основные мероприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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