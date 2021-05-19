Вице-спикер Госдумы назвал ЕГЭ «насилием над детьми»

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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, российский флаг, триколор, флаг россии, москва
В Госдуме негативно охарактеризовали систему ЕГЭ. Фото:

Единый госэкзамен является неэффективной системой оценки знаний школьников. Так прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой результаты опроса, согласно которым 70% россиян высказались против ЕГЭ. Депутат также назвал такую форму экзаменовки «насилием над детьми».

ЕГЭ — неэффективная система оценки знаний, вынуждающая детей тратить несколько лет на то, чтобы запоминать правильные ответы и научиться заполнять бланки. Это необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования», — цитирует депутата РИА «Новости». По его словам, в нашей стране пора пересмотреть подход к образованию, прекратив выпускать из школы «недоучек».

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев негативно оценил уровень школьной подготовки в России. А первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (фракция КПРФ) Олег Смолин в беседе с URA.RU заявил, что выпускники должны иметь право выбора, по какой системе сдавать выпускные и вступительные экзамены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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