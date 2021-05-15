В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для части выпускников

Олег Смолин отметил, что единый госэкзамен в стране должен стать добровольным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские школьники и абитуриенты должны иметь право выбора — сдавать выпускные и вступительные экзамены в форме ЕГЭ либо в виде написания сочинения и устной проверки знаний. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (фракция КПРФ) Олег Смолин.

«Мы неоднократно предлагали более мягкие варианты — дать право выпускнику и абитуриенту выбирать между ЕГЭ и классическим экзаменом. Во-первых, ЕГЭ бы не стали сдавать те ребята, которые не рвутся сразу в вузы, тем более столичные. Во-вторых, от этой позиции выиграли бы ребята с хорошими творческими способностями, потому что я не раз говорил депутатам — ни Эйнштейн, ни Пушкин ЕГЭ бы не сдали», — подчеркнул Смолин. Однако в думе этот проект пока не поддержали.

Спикер отметил, что такая частичная отмена ЕГЭ может помочь смягчить его последствия. «Дело в том, что ребята, которые готовятся к ЕГЭ в старших классах, как правило, работают только по тем предметам, которые собираются сдавать, в результате возникает серьезная функциональная неграмотность. Ну, например, по данным опросов, треть населения нашей страны считает, что Солнце — это спутник Земли. И столько же думают, что вся радиоактивность на планете искусственного происхождения», — добавил Смолин. Подчеркнув, что даже положительная сторона единого госэкзамена — возможность поступать в столичные вузы выпускникам из регионов РФ — сыграла в отрицательную сторону. «Поскольку большинство таких ребят из столиц в регионы не возвращаются, а многие после окончания столичных вузов даже уезжают за рубеж. Поэтому для человеческого потенциала страны в целом польза не очевидна», — отметил он.

Ранее о необходимости отмены в России ЕГЭ в своем telegram-канале заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. Депутат заявил, что в ближайшее время ЕГЭ в стране могут отменить.