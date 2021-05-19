Курганские власти определили формат проведения последних звонков

В Кургане разрешили проводить последние звонки в школах, но с учетом ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Последние звонки в курганских школах в этом году рекомендовано проводить отдельно для 9-х и 11-х классов. Также будет действовать ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса, рассказал директор регионального департамента образования Андрей Кочеров.

«Если несколько классов в параллели — развести последние звонки девятых классов и одиннадцатых классов. Это там, где очень большое количество выпускников», — рассказал Кочеров в прямом эфире в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Если последний звонок будет проводиться на улице, необходимо предусмотреть расстановку гостей, чтобы родители не соприкасались с учениками. «Учеников желательно выставить на дистанции 1,5 метра», — заявил Кочеров. В этом случае на празднике смогут присутствовать оба родителя старшеклассника: «При проведении мероприятия на улице ограничения будут минимальные».

Если погода не позволит проводить последний звонок на улице, ограничения будут зависеть от наполняемости зала. «Она не должна превышать 50% с рассадкой через одно место в зале», — пояснил Кочеров. Он отметил, что в этом случае родителям придется присутствовать по одному человеку от выпускника. При входе в школу им будут измерять температуру и обрабатывать руки. Все участники должны соблюдать масочный режим.

По порядку проведения выпускных решение пока не принято. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании оперативного штаба в июне с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что 22 мая, в день проведения последних звонков, в Кургане будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива. Спиртное можно будет продавать только в заведениях, которые оказывают услуги общественного питания.