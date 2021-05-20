Полицейского, показавшего видео допроса убийцы из Казани, уволили

Полицейский опубликовал в интернете видео допроса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Полицейский, который опубликовал в интернете видео допроса Ильназа Галявиева, который совершил массовое убийство в школе Казани, уволен. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

«В Татарстане уволен полицейский, допустивший несанкционированное распространение информации в публичном пространстве», — цитирует «Интерфакс» МВД Татарстана. Полицейский 11 мая распространил в Сети фото и видео допроса подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отделе полиции Казани. В ведомстве рассказали, что имеют ввиду допрос Галявиева.

В МВД провели служебную проверку, после которой приняли решение об увольнении за распространение сведений. «Кроме того, его непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в ведомстве.

В школе Казани произошел массовый расстрел, в результате которого умерли девять человек, десятки человек пострадали. Ильназа Галиявиева задержали, он признал вину. На допросе он заявлял, что всех ненавидит и считает себя богом. Ему грозит пожизненное заключение, пишет РАПСИ . Молодого человека отправят в Москву для проведения прохождения психолого-психиатрической экспертизы, передает телеканал 360.