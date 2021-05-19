19 мая 2021
18 мая 2021

В ХМАО полицейских заставляют голосовать на праймериз ЕР

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Источник уверил, что при отказе голосовать на праймериз требуется сообщить причину Фото:
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В Нижневартовском подразделении полиции ХМАО «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» сотрудников заставляют голосовать на праймериз «Единой России». Об этом URA.RU рассказал сотрудник ведомства, пожелавший остаться анонимным.

«Пришел документ, подписанный начальником подразделения, что мы должны зарегистрироваться и проголосовать на сайте праймериз. Если ты отказываешься, то об этом нужно обязательно отчитаться перед отделом кадров и указать причину», — сообщил источник.

Согласно тексту документа, копия которого есть в распоряжении URA.RU, руководители отделов должны до 27 мая предоставить сведения о количестве зарегистрированных сотрудников, а до 30 мая сообщить сколько человек приняло участие в голосовании. В пресс-службе полиции ХМАО журналисту агентства сообщили, что никого не заставляют голосовать. «Голосование носит исключительно добровольный характер. Никого заставлять регистрироваться и участвовать в голосовании не собираются», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бюджетникам указывают, за кого проголосовать на праймериз. С помощью угроз и давления работников заставляют голосовать за провластных кандидатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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