В ХМАО полицейских заставляют голосовать на праймериз ЕР

В Нижневартовском подразделении полиции ХМАО «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» сотрудников заставляют голосовать на праймериз «Единой России». Об этом URA.RU рассказал сотрудник ведомства, пожелавший остаться анонимным.
«Пришел документ, подписанный начальником подразделения, что мы должны зарегистрироваться и проголосовать на сайте праймериз. Если ты отказываешься, то об этом нужно обязательно отчитаться перед отделом кадров и указать причину», — сообщил источник.
Согласно тексту документа, копия которого есть в распоряжении URA.RU, руководители отделов должны до 27 мая предоставить сведения о количестве зарегистрированных сотрудников, а до 30 мая сообщить сколько человек приняло участие в голосовании. В пресс-службе полиции ХМАО журналисту агентства сообщили, что никого не заставляют голосовать. «Голосование носит исключительно добровольный характер. Никого заставлять регистрироваться и участвовать в голосовании не собираются», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бюджетникам указывают, за кого проголосовать на праймериз. С помощью угроз и давления работников заставляют голосовать за провластных кандидатов.
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