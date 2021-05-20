Россия и Украина обсуждают встречу двух президентов

Точных сроков по встрече глав двух стран не назвали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча президентов России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского может состояться, соответствующие переговоры ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Контакты ведутся. Мой коллега Дмитрий Козак принимает в них участие. Есть определенные наброски возможных тем к обсуждению», — сообщил Песков во время конферец-колла с журналистами. Представитель Кремля отметил, что процесс переговоров идет непросто.

Ранее Песков заявил, что Путин хотел бы провести встречу с главой Украины Зеленским в Москве. Эксперты отмечают, что встречу необходимо провести в Крыму, передает «Национальная служба новостей».