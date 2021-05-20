Россия и Украина обсуждают встречу двух президентов

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Точных сроков по встрече глав двух стран не назвали Фото:

Встреча президентов России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского может состояться, соответствующие переговоры ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Контакты ведутся. Мой коллега Дмитрий Козак принимает в них участие. Есть определенные наброски возможных тем к обсуждению», — сообщил Песков во время конферец-колла с журналистами. Представитель Кремля отметил, что процесс переговоров идет непросто.

Ранее Песков заявил, что Путин хотел бы провести встречу с главой Украины Зеленским в Москве. Эксперты отмечают, что встречу необходимо провести в Крыму, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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