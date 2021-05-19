Суд вынес приговор екатеринбуржцу, давившему людей на тратуаре

Владимира Пузырева отправили в колонию на 6,5 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уральский гонщик сбил трех человек на тротуаре

Жителя Екатеринбурга Владимира Пузырева, который в конце 2018 года на высокой скорости выехал на тротуар и сбил трех человек, приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима. Такое решение принял Ленинский районный суд города, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Ленинский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. В пользу потерпевших совокупно взыскано свыше 4 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора области Марина Канатова. Она уточнила, что приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, в отношении Пузырева было прекращено преследование за использование поддельных водительских прав. Срок давности привлечения по этой статье истек.

Защита Пузырева настаивала, что в момент происшествия у него случился припадок. В дальнейшем, находясь в следственном изоляторе, мужчина изображал аналогичные припадки, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СКР. Медицинская экспертиза показала, что это была симуляция.

В марте 2020 года Пузырева уже выносили приговор — шесть с половиной лет колонии строгого режима с выплатой компенсации пострадавшим 3,4 млн рублей. Однако в августе мужчина обжаловал решение суда. Приговор отменили из-за значительных нарушений и направили на новое рассмотрение.

14 ноября 2018 года Пузырев, управляя машиной Honda СR-V, не захотел стоять в пробке на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. Он выехал на тротуар и на скорости около 100 км/час начал давить людей. В тяжелом состоянии были госпитализированы 29-летняя Екатерина, ее двухлетний сын и 36-летний Андрей Медведев. На момент ДТП Пузырев из-за болезни был пожизненно лишен прав, но обманом получил новые. Выяснилось, что в феврале того же года Пузырев устроил похожее ДТП.