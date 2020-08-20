Суд отменил приговор екатеринбуржцу, давившему людей на тротуаре

В Свердловском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба 51-летнего Владимира Пузырева, ранее осужденного за наезд на людей на тротуаре. Об этом сообщили URA.RU в суде.
«Приговор отменен в полном объеме из-за значительных нарушений. Дело возвращается в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — сообщили в суде.
Ранее URA.RU сообщало, что 20 марта Пузырев был приговорен к шести с половиной годам колонии строгого режима с выплатой компенсации пострадавшим 3,4 млн рублей.
14 ноября 2018 года Пузырев, управляя машиной Honda СR-V, не захотел стоять в пробке на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. Он выехал на тротуар и на скорости около 100 километров в час начал давить людей. В тяжелом состоянии были госпитализированы 29-летняя Екатерина, ее двухлетний сын и 36-летний Андрей Медведев. На момент ДТП Пузырев из-за болезни был пожизненно лишен прав, но обманом получил новые. Выяснилось, что 7 февраля 2018 года Пузырев устроил похожее ДТП возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Пузыреву надоело стоять в пробке, и он протаранил соседнюю машину.
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