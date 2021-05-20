Кремль назвал лидеров стран, которые выступят с Путиным на ПМЭФ

Участники форума будут выступать очно и по видеосвязи (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ожидается участие канцлера Австрии Себастьяна Курца и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Иностранные лидеры выступят на пленарном заседании форума по видеосвязи. Президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на нем очно.

«Формат проведения питерского форума будет смешанный. Президент Путин будет очно выступать на пленарном заседании. Но гости — это прежде всего эмир Катара и господин Курц из Австрии — будут принимать участие в планерном заседании посредством видеосвязи», — сообщил Песков.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня. В 2020 году форум был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2019 году мероприятие посетили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер Армении Никол Пашинян, теперь уже бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также генсекретарь ООН Антониу Гутерреш.