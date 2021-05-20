Мишустин похвастался выплатами пенсий россиянам во время кризиса

Он напомнил, что семьи с детьми получали дополнительную поддержку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Несмотря на пандемию коронавируса и последующий экономический кризис в России, обязательные выплаты всем гражданам были произведены вовремя и в полном объеме. Такой информацией поделился председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Через Пенсионный фонд семьи с детьми получали дополнительную поддержку, а также разовые детские выплаты, которые были введены по инициативе президента. Все пенсии и социальные пособия были выплачены в полном объеме», — сказал он на заседании правительства.

Ранее Мишустин сообщил, что до конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. По его мнению, это поможет быстрее продать квартиру или оформить пенсию. Документ уже подписан, напоминает Life .