За повреждения автомобилей сотрудникам службы эвакуации выпишут штрафы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В повестку заседания заксобрания Челябинской области, которое состоится 25 мая, внесен вопрос об ответственности сотрудников службы эвакуации автомобилей за нанесенные повреждения. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ЗСО.

«Закон об административных правонарушениях Челябинской области дополнить статьей 15. Нарушение порядка возврата задержанного транспортного средства со специализированной стоянки влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до десяти тысяч рублей; на юрлиц — от десяти до тридцати тысяч рублей», — говорится в документе.

«Законопроект планируется принять во втором и третьем чтении. В нем прописаны штрафы для эвакуаторщиков, которые должным образом не оформляют акт приема-передачи эвакуированных автомобилей», — заявил URA.RU один из инициаторов законопроекта, руководитель фракции ЛДПР в ЗСО Беседин.

Основной совладелец фирмы «Лидер плюс» и ее руководитель Геннадий Вильшенко, который с 2016 года занимается эвакуацией и размещением на штрафстоянках неправильно припаркованных машин в Челябинске, рассказал URA.RU, что в его компании повреждений автомобилей по вине сотрудников не было. «При эвакуации транспортного средства мы выполняем распоряжение сотрудника полиции, но во избежание неприятностей мы ведем фото и видеофиксацию, — заявил URA.RU Вильшенко. — На площадке техника также находится под видеонаблюдением, поэтому в нашей работе ничего не поменяется. Спорные вопросы единичны, мы рассматриваем каждый комиссионно с присутствием владельца».