Челябинским эвакуаторщикам выпишут штрафы

Эвакуаторщиков хотят обязать бережнее относиться к автомобилям и правильно заполнять документы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудникам службы эвакуации автомобилей в Челябинской области будут выписывать штрафы за повреждения транспортного средства или неверно оформленные документы. Соответствующий проект закона был принят 29 апреля в первом чтении на сессии заксобрания региона.

«Эвакуаторщики так торопятся погрузить автомобиль, что забывают составить акты приема-передачи машины, где отображается техническое состояние в момент эвакуации и при передаче собственнику для фиксации возможных повреждений. Сколы, царапины, вмятины, бывало, что автомобиль просто роняли — таких конфликтных ситуаций хватает», — заявил один из инициаторов законопроекта, руководитель фракции ЛДПР в ЗСО Алексей Беседин.

Проектом закона предусмотрены административные штрафы за подобные нарушения. Для должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц − от 15 до 30 тысяч рублей. Основной совладелец фирмы «Лидер плюс» и ее руководитель Геннадий Вильшенко, который с 2016 года занимается эвакуацией и размещением на штрафстоянках неправильно припаркованных машин в Челябинске, на звонок URA.RU не ответил.