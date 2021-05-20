Адвокат: новая реформа ФСИН вернет ГУЛАГ в России

Директор ФСИН ранее предложил заменить трудовых мигрантов на крупных объектах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предложение директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова может стать первым шагом возвращения в России исправительно-трудовых учреждений. Такое оценку идее главы ФСИН в разговоре с URA.RU дал адвокат, защищавший отца Сергия, и защитник семьи Максима «Тесака» Марцинкевича Иван Миронов.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил использовать заключенных на тех работах, в которых в настоящее время задействуются трудовые мигранты. При этом, подчеркнул он, это не будет аналогом ГУЛАГа, так как заключенным будут предоставлены достойные условия. В Кремле считают, что идею Калашникова необходимо обсудить, пишет агентство Nation News.

«Я считаю, что это тема реализуема с трудом, если это не первый шаг к возрождению ГУЛАГа. Мне кажется, это попытка. Ну, а как еще? Следующий шаг будет зеков свозить в Сибирь, давать им лопату и заставлять колоть уголек», — высказался Миронов.

По мнению адвоката, у этой инициативы есть много моментов, которые стоит прояснить. «Даже не могу сейчас вот так навскидку привести примеры, как это все должно выглядеть и работать. Когда человек будет отрабатывать, отдавать государству бесплатный труд, он будет не такой уж и бесплатный, потому что все равно это гарантии его прав. Страховка. Кроме того, надо будет обеспечить безопасность предприятий, производств, где это будет проходить», — отметил Миронов.

Член московской ОНК, правозащитница Марина Литвинович считает полезной инициативу ФСИН, однако напомнила о плохих условиях содержания заключенных в местах, где они отбывают наказание в виде принудительного труда. «Первая проблема, это то, что люди работают не нормированный рабочий день, то есть, очень часто это 10 часов или больше. Даже 14 часов бывает. Вторая проблема, что нечеловеческие условия труда, например, известно, что не выпускают в туалет, не дают возможность передохнуть. А третья проблема, что за этот труд, реально очень тяжелый и долгий, получают по 20 рублей», — рассказала URA.RU Литвинович.

URA.RU направило запрос в адрес пресс-бюро ФСИН. На момент публикации ответ не поступил.