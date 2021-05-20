Зеленский увидел тревожный сигнал во встрече Путина с Байденом

Президент Украины обеспокоен грядущими событиями Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Будущие переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Джо Байденом таят в себе риски для Украины. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту главы государства.

«Встреча Путина и Байдена необходима. Однако есть риск, что США могут снять санкции с „Северного потока- 2“. Это будет геополитической победой РФ и угрозой для Украины», — заявил Зеленский в трансляции, размещенной на его странице в Facebook.

Ранее в Кремле раскрыли, от чего зависит встреча российского и американского президентов. Сначала планируется проанализировать итоги переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, которые прошли в ночь на 20 мая в Рейкьявике. Это была первая очная встреча чиновников, переговоры длились около двух часов. Дипломаты обсудили вопросы, в которых обе страны могут извлечь выгоду из сотрудничества, раскрыл телеканал 360.