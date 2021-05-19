19 мая 2021
18 мая 2021

Приезд главы «ЛУКОЙЛа» в ЯНАО заставил привести в порядок АЗС

© Служба новостей «URA.RU»
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Единственная заправка компании в городе была в плохом состоянии Фото:

К приезду в Салехард президента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова единственную в городе заправку этой организации поспешно попытались привести в порядок. Об этом URA.RU рассказал источник в политических кругах.

«Буквально за неделю начали быстро устранять все недочеты, на которые устали жаловаться местные. Единственная заправка была в очень запущенном состоянии», — сообщает инсайдер.

Было разбито стекло в двери, бордюры имели отвратительный внешний вид, а подъезд к заправке давно нуждался в новом асфальтном покрытии, отмечают жители. В окружной столице всего одна АЗС «ЛУКОЙЛа» и до приезда в Салехард главы компании никто не обращал внимание на жалобы ямальцев исправить ее состояние.

В пресс-службу компании был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Салехард приезжает глава компании «ЛУКОЙЛ». Источник назвал три предполагаемые причины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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