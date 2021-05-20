УГМК осталась без дивидендов главного завода на Урале

Завод «Уралэлектромедь» по итогу 2020 года стал самым прибыльным свердловским активом УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завод «Уралэлектромедь» (Свердловская область, входит в структуру УГМК) по итогам 2020 года не будет выплачивать акционерам рекордные дивиденды. Решение было озвучено на заседании совета директоров, итог которого есть в распоряжении URA.RU. Основным акционером завода является УГМК (91,3% акций).

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО „Уралэлектромедь“ чистую прибыль в размере 3,5 млрд рублей, полученную АО „Уралэлектромедь“ по результатам 2020 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать», — говорится в сообщении. Годовое собрание в формате заочного голосования пройдет 24 июня 2021 года.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УГМК не удалось. Туда был оправлен запрос. Ответ получен не был.

По итогу 2020 года чистая прибыль завода «Уралэлектромедь» выросла в 17 раз по сравнению с 2019 годом (с 199,7 млн рублей до 3,5 млрд рублей). Последний раз подобную прибыль завод достигал в 2012 году. Финансовый аналитик, адвокат Дмитрий Земеров ранее прогнозировал, что доходы крупнейших медных производственных компаний Урала могут значительно увеличиться в 2020 году. Причина — рекордный рост цен цветного металла на международных биржах.

«Уралэлектромедь» занимается электролитическим рафинированием меди и продукции из нее. Помимо этого, предприятие выпускает золото и серебро в слитках, медные электролитические порошки и ряд других продуктов. Поставка продукции завода осуществляется в 50 субъектов России, в 11 стран ближнего и 42 страны дальнего зарубежья. В общероссийском производстве меди доля завода в 2020 году составляла 41%. Еще 40% дал «Норникель», 19% — РМК.

Основным владельцем акций «Уралэлектромеди» является УГМК, чьи активы находятся в том числе в Курганской и Челябинской областях. Акционерами холдинга считаются президент компании Искандар Махмудов (50%) и гендиректор Андрей Козицын (34,99%).