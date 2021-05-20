Ударивший полицейского на митинге получил срок

В Москве к четырем годам лишения свободы приговорили Евгения Есенова, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованном митинге 23 января. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
«Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы уроженца Калмыкии Евгения Есенова за нападение на полицейского во время несогласованной акции 23 января в Москве», — цитирует пресс-службу суда Lenta.ru.
Есенова осудили по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, Есенов ударил по голове сотрудника полиции на Пушкинской площади. Как сообщает издание, во время прений сторон прокурор просил назначить Есенову пять лет лишения свободы — максимальное наказание по статье.
Есенов был первым из задержанных за беспорядки на митингах в защиту Алексея Навального. После протестных акций в Москве правоохранители возбудили четыре уголовных дела о насилии в адрес сотрудников власти, дело о перекрытии движения, а также дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, сообщает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в