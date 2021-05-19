19 мая 2021

Директор ЦПКиО в Екатеринбурге покидает пост. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор Парка Маяковского Екатерина Кейльман на серии лекций POSмотри в УрФУ. Екатеринбург, кейльман екатерина
Кейльман возглавила ЦПКиО Екатеринбурга в декабре 2019 года Фото:

Директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского Екатерина Кейльман в ближайшее время покинет занимаемый пост. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с кадровыми перестановками.

«Кейльман уходит с поста в ближайшие дни. У нее 28 мая заканчивается контракт, продолжать работать она не хочет. С ней встречался [мэр Екатеринбурга Алексей] Орлов, предлагал остаться, потому что ему нравится концепция развития парка при Кейльман. Но причина ухода Кейльман перевесила расположенность мэра», — сообщил собеседник.

По словам инсайдера, причиной ухода Кейльман является личный проект, которым она хочет заниматься. Другой источник, близкий к городским девелоперам, утверждает, что главой парка была недовольна строительная компания Acons Group, строящая ЖК Clever park вблизи ЦПКиО. Компания пролоббировала назначение Кейльман в 2019 году, говорит инсайдер, но затем проявляла недовольство ее работой.

Сама Кейльман не ответила на звонки и сообщения корреспондента URA.RU. В горадминистрации не подтвердили и не опровергли информацию. Там сообщили, что не могут комментировать данные о кадровых перестановках до их фактического совершения. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Acons Group не удалось.

Бывший исполнительный директор TeleClub Екатерина Кейльман возглавила ЦПКиО в Екатеринбурге в декабре 2019 года. Возможное увольнение Кейльман обсуждалось с конца декабря 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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