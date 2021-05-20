Активность на рынке недвижимости начинает замедляться, отметил аналитик Александр Иванов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цены на вторичное жилье в России могут начать снижаться уже в начале осени, поскольку активность на рынке недвижимости начинает замедляться, и продавцы будут конкурировать за покупателей, а не наоборот. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По словам аналитика, к маю начал снижаться спрос на покупку недвижимости. «Как показывает практика, после снижения спроса, в течение двух-трех месяцев собственники еще сохраняют надежду продать по тем ценам, которые были до этого на высоком спросе. А потом постепенно начинают ее снижать. Сначала делают скидки, а затем постепенно снижают и цену», — объяснил URA.RU Иванов.

Как рассказал собеседник агентства, снижение цены на вторичное жилье вероятнее всего в тех регионах, где больше всего продавцов готовы дать покупателям скидку. Так, наибольшая вероятность стагнации цен на рынке вторичной недвижимости, с учетом высокого дисконта, сейчас в Новосибирске (средний уровень скидки сейчас 3,1% от начальной цены объекта), Самаре (2,9%), Челябинске (2,8%), Красноярске (2,7%) и Перми (2,5%), пояснил Иванов. При этом наименьший вариант снижения цены в тех городах, где уровень скидки сейчас минимален, а именно в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Если цена на вторичное жилье пойдет вниз, это не будет резким обвалом стоимости, уточнил эксперт. «Не будет резкого падения. Рынок вторичной недвижимости очень инертен. Это медленный процесс, как роста, так и снижения», — добавил он. Процесс снижения цены будет наиболее заметен в небольших городах, сказал аналитик. «В маленьких городах быстрее рынок реагирует. Там сарафанное радио лучше работает, и люди быстрее узнают, кто и за сколько продал свою квартиру. Большие города более степенные в этом плане», — подчеркнул Иванов.