ПФР раскрыл, когда власти могут забирать часть пенсии у россиян

По законодательству Российской Федерации, территориальные органы Пенсионного фонда могут удерживать часть пенсии граждан. Речь, в частности, идет об излишках выплат и судебных решениях.
«Взыскать имеют право сумму пенсии, излишне выплаченную пенсионеру. При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии», — говорится на сайте организации по Камчатскому краю.
Также сообщается, что удержания не требуют письменного согласия должника. Органы ПФР не обязаны его уведомлять. По этому вопросу нужно обратиться в Службу судебных приставов или к взыскателю.
Ранее ПФР сообщило, что накопительную часть пенсии россиян могут получать их наследники. Гражданин имеет право определить своих правопреемников заранее, уточняет
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