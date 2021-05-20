ПФР раскрыл, когда власти могут забирать часть пенсии у россиян

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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Это не требует письменного согласия гражданина Фото:

По законодательству Российской Федерации, территориальные органы Пенсионного фонда могут удерживать часть пенсии граждан. Речь, в частности, идет об излишках выплат и судебных решениях.

«Взыскать имеют право сумму пенсии, излишне выплаченную пенсионеру. При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии», — говорится на сайте организации по Камчатскому краю.

Также сообщается, что удержания не требуют письменного согласия должника. Органы ПФР не обязаны его уведомлять. По этому вопросу нужно обратиться в Службу судебных приставов или к взыскателю.

Ранее ПФР сообщило, что накопительную часть пенсии россиян могут получать их наследники. Гражданин имеет право определить своих правопреемников заранее, уточняет Ytro.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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