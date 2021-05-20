В России появился ресурс для борьбы с мошенниками

В России запускается платформа «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними. Презентация ресурса пройдет на Российском интернет-форуме.
По словам организаторов платформы, в ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтеры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. Добровольцы будут обрабатывать обращения граждан, систематизировать, наполнять портал информацией о выявленных случаях, новых схемах, передают «Известия».
Также пострадавшим предложат воспользоваться специальным алгоритмом действий. Кроме того, сообщили в ОНФ, эксперты движения и волонтеры после обработки и систематизации сигналов передадут информацию Банку России и правоохранительным органам.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что «Call-центры», занимающиеся телефонным мошенничеством, в местах лишения свободы существуют, хотя во ФСИН России утверждают обратное. Однако, по словам Хинштейна, масштабы деятельности таких «call-центров» уже существенно скромнее, чем шесть лет назад. Также стало известно, что мошенники используют новые правила конфиденциальности WhatsApp, чтобы обманывать пользователей. Россиянам приходят сообщения, где злоумышленники требуют выполнить их действия.
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