СМИ: злоумышленники нашли новый способ обмана в WhatsApp

Киберэксперты рассказали о сообщениях мошенников в WhatsApp Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мошенники используют новые правила конфиденциальности WhatsApp, чтобы обманывать пользователей. Россиянам приходят сообщения, где злоумышленники требуют выполнить их действия. Об этом стало известно СМИ.

«Мошенники воспользовались вступлением в силу новых правил WhatsApp и рассылают пользователям „письма счастья“ о том, что мессенджер станет платным, если не выполнить их условия», — выяснило РИА «Новости». Злоумышленники пишут пенсионерам в мессенджере, заявляя, что аккаунт может быть заблокирован, если они не отправят платное сообщение десяти своим контактам. Каждое сообщение стоит один евроцент.

Злоумышленники не только пытаются заработать, но и ведут кампанию по дискредитации WhatsApp считает специалист по информационным технологиям Игорь Бедеров. Эксперт полагает, что мошенники хотят сформировать негативное отношение пользователей к мессенджеру. Бедеров советует не реагировать на сообщения.

С 15 мая в силу вступили новые правила работы мессенджера, сообщает агентство Nation News. Согласно им, данные пользователей будут передаваться в компанию Facebook. Киберэксперты рассказали об опасностях этих изменений, передает телеканал 360. В Госдуме допустили ограничение работы мессенджера в РФ.