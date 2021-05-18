Хинштейн поспорил со ФСИН РФ о телефонных мошенниках

«Call-центры», занимающиеся телефонным мошенничеством, в местах лишения свободы существуют, хотя во ФСИН России утверждают обратное. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«К сожалению, такие call-центры, или маленькие артели по обзвону доверчивых граждан, вопреки заявлению руководства ФСИН России, существуют», — цитирует парламентария корреспондент РБК. Это заявление прозвучало на выездном заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по выработке предложений по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
По словам Хинштейна, масштабы деятельности таких «call-центров» уже существенно скромнее, чем шесть лет назад. Получить телефон в местах лишения свободы стало гораздо сложнее, поэтому эта услуга подорожала до 200 тысяч рублей, отметил депутат. Такие деньги, по его словам, может позволить себе потратить далеко не каждый.
Подписывайтесь на URA.RU в