В Госдуме придумали, как помочь россиянам с жильем

Бывшие ведомственные общежития хотят использовать для временного проживания нуждающихся. Такие поправки в действующее регулирование готовит комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.
Зависший с 2017-го законопроект о бывших ведомственных общежитиях рассмотрят во втором чтении в ближайшее время, передают «Известия». В комитете уточнили, что такие общежития присутствуют в каждом городе РФ, однако многие из них приватизированы, и новые собственники завышают коммунальные тарифы для жильцов. Депутаты предлагают заключать с проживающими договоры найма по Жилищному и Гражданскому кодексам РФ, что в том числе позволит сократить суммы в квитанциях за ЖКУ.
Ранее член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева направила открытое письмо в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Она предложила обеспечить россиян доступным жильем по социальному найму и ввести субсидии для малоимущих семей. Мишустин в свою очередь подписал постановление, согласно которому семьи с детьми теперь смогут приобретать льготную ипотеку на строительство собственного дома. Кроме того, многодетным семьям расширили ипотечные льготы, напоминает телеканал 360.,
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