В кабмине ответили на идею бесплатного проезда для детей

В правительстве России не одобрили законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей в возрасте до 16 лет. В отрицательном отзыве указано, что проект невозможно реализовать из отсутствия источников финансирования.
С 1 мая в России был введен штраф за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, которые ехали без сопровождения взрослых, напоминает телеканал 360. Авторы инициативы, предлагавшей сделать проезд для детей бесплатным, уточнили, что штрафы за высадку из транспорта обеспечивают защиту несовершеннолетних пассажиров, но не предполагают реализацию данного права на постоянной основе. Однако в правительстве идею депутатов не одобрили.
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции», — цитирует ТАСС текст отзыва комиссии кабмина по законопроектной деятельности. В правительстве уточнили, что на неограниченное количество бесплатных поездок нужны дополнительные средства из региональных бюджетов. А в законопроекте не определены конкретные источники финансирования.
Ранее в Совете Федерации предложили ввести новую льготу для детей. Сенатор Андрей Кутепов считает, что дети до 7 лет включительно могут бесплатно ездить в пригородных поездах.
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