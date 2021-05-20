В Совфеде предложили ввести новые льготы для детей

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Клипарт. Челябинск., ребенок, спит, проезд, рубль, автобус
Проезд в электричках для детей до 7 лет предложили сделать бесплатным Фото:

В России дети до 7 лет включительно смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. Соответствующий законопроект разработал председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

«Сейчас пригородный железнодорожный транспорт интегрируется в городскую среду, активно внедряются проекты городских электричек, например, в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске и Волгограде», — передает ТАСС со ссылкой на документ. Кутепов отметил, что в действующем законодательстве существует пробел, при котором дети с 5 до 7 лет оплачивают проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме в отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет.

Документ разработан после обращений жителей регионов, общественных организаций по защите прав пассажиров. Проект закона планируется передать в кабмин в 20 мая.

Ранее в Совфеде заявили о необходимости установления четырехдневной рабочей недели для женщин с детьми. Позже в Госдуме приняли поправки «Единой России» о новых выплатах семьям с детьми, передает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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